В Чашникском районе при пожаре в доме погибла пенсионерка

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе при пожаре в собственном доме погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
8 декабря в 21.19 в службу спасения Чашникского района поступило сообщение о пожаре дома по ул.Поселковой в деревне Вятеро. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение деревянного дома, обрушилась кровля.
"При тушении пожара на полу в комнате под слоем обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили труп хозяйки дома. Женщина 1958 года рождения, пенсионерка, проживала совместно с мужем 1957 года рождения, пенсионером. Супруг находился в соседнем доме в нетрезвом состоянии, он не пострадал", - рассказали в МЧС.
В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-