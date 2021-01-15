15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе при пожаре в доме спасен мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Информация о пожаре в деревне Большая Ведрень поступила спасателям 14 января около 22.00.

До прибытия подразделений МЧС местные жители помогли спастись хозяину дома. С отравлением продуктами горения мужчину 1974 года рождения госпитализировали.

Огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается.-0-