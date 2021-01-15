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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе при пожаре в доме спасен мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.
Информация о пожаре в деревне Большая Ведрень поступила спасателям 14 января около 22.00.
До прибытия подразделений МЧС местные жители помогли спастись хозяину дома. С отравлением продуктами горения мужчину 1974 года рождения госпитализировали.
Огнем уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество в доме.
Причина пожара устанавливается.-0-