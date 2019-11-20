В Чашникском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

20 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Чашникском районе горел дом, хозяйку спасли очевидцы, мужчина погиб, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

В службу спасения сегодня в 12.48 поступило сообщение о возгорании дома в деревне Дворец. Было открытое горение кровли.

Фото Витебского областного управления МЧС

В доме проживали два пенсионера. На момент возникновения пожара мужчина и женщина находились внутри. Пенсионерку спасли очевидцы, которые заметили задымление в доме, проезжая мимо на автомобиле. Проникнув внутрь, они нашли на полу веранды хозяйку без сознания. Вынесли ее на свежий воздух и позвонили в милицию. О произошедшем правоохранители сообщили в МЧС и скорую помощь. После осмотра медиками женщину с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали в больницу. Во время тушения огня спасатели обнаружили на полу в комнате труп мужчины.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, частично потолочное перекрытие, повреждены стены. Причина возгорания устанавливается.-0-