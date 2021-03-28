28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе при выжигании сухой травы погибла пенсионерка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Витебского областного управления МЧС.

Информация о том, что горит сухая растительность в деревне Космыри, спасателям поступила 27 марта в 16.40. На место отправились работники Чашникского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

При тушении пожара работники МЧС в 25 м от дома обнаружили обгоревший труп хозяйки подворья - пенсионерки 1937 года рождения. В областном управлении отметили, что это первая жертва весенних палов сухой травы.

Огонь повредил хозяйственную постройку, уничтожена сухая растительность на площади 300 кв.м.

Проводится проверка, причина инцидента устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой травы.-0-