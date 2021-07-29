В Чашникском районе в ДТП погиб водитель

29 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Чашникском районе столкнулись две иномарки, один водитель погиб на месте. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ по Витебской области, сообщает БЕЛТА.

Около 3 часов дня 28 июля водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем "Рено Лагуна", двигался на 251-м км автодороги Р15 со стороны Орши в Лепель. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген Туарег", за рулем которого находился водитель 1958 года рождения.

В результате ДТП водитель "Рено" от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель второго автомобиля получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в Новолукомльскую центральную районную больницу.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что при выезде автомобиля на полосу встречного движения в любых условиях существенно растет риск создания аварийной ситуации. Это опасно для всех участников движения. Будьте внимательны на дорогах.-0-