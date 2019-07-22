В частном доме в Гродненском районе обнаружено тело женщины

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе совершено убийство: следователи устанавливают местонахождение подозреваемого, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В частном доме одной из деревень Гродненского района было обнаружено тело 61-летней женщины.

"В ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием сотрудников УСК по Гродненской области и экспертов, следователи выяснили, что смерть женщины носит криминальный характер и, по предварительным данным, наступила от полученных повреждений жизненно важных органов", - отметил Сергей Шершеневич. Сейчас для установления обстоятельств произошедшего проводятся допросы соседей и знакомых убитой, осматриваются изъятые с места происшествия следы и вещественные доказательства. Назначено производство ряда экспертиз. Изучается образ жизни погибшей.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.139 УК). В совершении преступления подозревается 59-летний сожитель женщины. Он и погибшая привлекались ранее к уголовной ответственности за нанесение друг другу телесных повреждений, злоупотребляли спиртными напитками.

Для установления местонахождения подозреваемого проводится ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Расследование продолжается.-0-