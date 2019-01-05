В частном доме в Калинковичах служебная собака нашла наркотики

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах служебная собака помогла обнаружить наркотики. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники отделения наркоконтроля местного РОВД проверяли места предполагаемого хранения наркотических средств и к осмотру в одном из частных домов привлекли кинолога из гомельской воинской части с овчаркой Смайл. Пес не подвел - вывел правоохранителей на то место, где были спрятаны наркотики, предположительно марихуана.

"Смайлу четыре года, он брат овчарки Доры, которая тоже неоднократно помогала нам выявлять факты незаконного оборота наркотиков", - отметил начальник отделения наркоконтроля Артур Ясковец.

В настоящее время по изъятому веществу назначена экспертиза. Следствие продолжается.-0-