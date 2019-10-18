В Чаусах для задержания преступника применили оружие

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусах для пресечения противоправных действий милиционер использовал табельное оружие. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Правоохранителям днем 17 октября поступило сообщение о возникшем конфликте в одном из частных домов в Чаусах, во время которого ножом был ранен 41-летний мужчина.

Следователи на месте происшествия установили, что между двумя мужчинами и женщиной при распитии спиртных напитков возник конфликт, в результате которого 65-летний местный житель нанес ножевое ранение потерпевшему. После прибытия сотрудников Департамента охраны мужчина продолжал вести себя агрессивно и не реагировал на требования правоохранителей убрать нож, не повлиял на него даже предупредительный выстрел в воздух. Когда мужчина приставил нож к женщине, милиционер выстрелил ему в ногу.

Установлено, что фигурант в 1989 году был осужден на 15 лет лишения свободы за убийство.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Задержанный и потерпевший доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. Расследование продолжается.-0-