В Чаусах мастера зажало в комплексе для сушки древесины

Фото МЧС
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусах мужчину зажало в комплексе для сушки древесины, понадобилась помощь спасателей. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
По предварительным данным, мужчина проводил плановые ремонтные работы. Сообщение о ЧП поступило спасателям около 16.20. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что в транспортере зажаты ноги пострадавшего.
"При помощи специального инструмента и бензореза мужчина был деблокирован и передан бригаде медиков", - проинформировали в МЧС. С переломами его госпитализировали в районную больницу.-0-