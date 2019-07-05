В Чаусах смертельно травмировалась работница райпо

5 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Чаусах следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочей, сообщили БЕЛТА в УСК по Могилевской области.
По данным следствия, 4 июля около 22.00 на производственном участке Чаусского райпо при выполнении работ на тестомесильной машине смертельно травмирована 52-летняя женщина.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла документацию по охране труда и технике безопасности, опросила коллег погибшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки, которую проводит Чаусский районный отдел Следственного комитета, будет дана правовая оценка произошедшему.-0-
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