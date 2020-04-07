В Чаусском районе горели сараи

На месте происшествия. Фото Могилевского областного управления МЧС
7 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В деревне Сластены Чаусского района 6 апреля произошел пожар в сараях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
"Сообщение о пожаре поступило около 14.40. К моменту прибытия спасателей кровля сараев горела открытым пламенем", - отметили в ведомстве. Сараи были предназначены для хранения вещей жильцов одного из домов по улице Центральной. По словам соседей, внутри хозяйственных построек никого не было.
В результате пожара повреждена кровля и перекрытия постройки. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.-0-