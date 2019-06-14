В Чаусском районе легковушка пробила ограждение и опрокинулась в канал

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе ночью 13 июня "Рено Сандеро" пробила дорожное ограждение и опрокинулась в мелиоративный канал, погиб пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

ДТП произошло в час ночи на автодороге Чаусы-Мстиславль-граница РФ. 24-летний водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину. Затем автомобиль занесло влево, где он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дорожное ограждение. После этого машина съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась в мелиоративный канал.

Водитель "Рено" получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в Чаусскую ЦРБ. Пассажир, 1980 года рождения, его брат, скончался на месте аварии.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям в жару, особенно метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, контролировать свое самочувствие, брать в дорогу питьевую воду и необходимые лекарства.-0-