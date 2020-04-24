В Чаусском районе при пожаре на даче погибла пенсионерка

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе при пожаре в дачном доме погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 23 апреля. В 17.49 в ЦОУ Чаусского РОЧС поступило сообщение о пожаре дачного дома в деревне Кротки. По прибытии к месту вызова спасателей горел дачный дом, деревянная баня и два сарая. "При разборке строительных конструкций дома на полу веранды обнаружен труп хозяйки. Поиск погибшей был затруднен высокой температурой, плотным задымлением и обрушившимися конструкциями внутри дома. Пенсионерка 1940 года рождения проживала с сыном в деревне Барышевка Чаусского района", - рассказали в МЧС.

В результате пожара уничтожены баня, 2 сарая, веранда, кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены дома. Причина - устанавливается.-0-