21 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе работники МЧС спасли тонувшего рыбака. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областной управлении МЧС.

Сообщение о том, что на озере в д.Смолка Чаусского района тонет человек, поступило спасателям 20 декабря в 12.47. По прибытии к месту вызова было установлено, что на поверхности озера на расстоянии около 50 м от берега в полынье находится мужчина.

Работники МЧС при помощи спасательной доски извлекли мужчину из воды на берег и передали работникам медицинской службы ПАСО УМЧС. Пострадавший госпитализирован в Чаусскую городскую больницу скорой медицинской помощи с общим переохлаждением. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Спасенным оказался могилевчанин 1949 года рождения. Пенсионер находился на озере с целью рыбной ловли.-0-