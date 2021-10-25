25 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе В ДТП мотоциклист получил серьезную черепно-мозговую травму, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 24 октября около 2.00 вблизи поселка Левковщина Чаусского района. 31-летний местный житель на мотоцикле "ММВЗ-125" не справился с управлением и столкнулся с земляным отвалом, после чего опрокинулся.

Водитель мотоцикла с тяжелой черепно-мозговой травмой доставлен в реанимационное отделение Чаусской ЦРБ. Как отметили в ГАИ, мужчина управлял мотоциклом без шлема.

По факту ДТП проводится проверка.-0-