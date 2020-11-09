9 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе в ДТП погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 7.20 на 54-м км автодороги Могилев - Чериков - Костюковичи. "55-летний могилевчанин двигался на машине Skoda Octavia. По предварительной информации, он отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Iveco Daily, который от удара съехал в кювет", - отметили в ГАИ.

Водитель легкового автомобиля получил смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.-0-