В Чечерске лицеист повредил легковушку выстрелом из пневматического пистолета

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2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерске задержали лицеиста, который повредил легковой автомобиль выстрелом из пневматического пистолета, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. Вечером 31 августа в райцентре компания молодых людей проходила мимо автомобиля. Внезапно раздался хлопок, и боковое стекло машины рассыпалось. Свидетелем происшествия стал сотрудник местного РОВД. Он сразу предположил, что у кого-то из ребят в руках пневматическое оружие. Парни попытались сбежать, но милиционер сумел задержать двоих. Еще одного поймала хозяйка авто, четвертого нашли позже. При осмотре места преступления сотрудники уголовного розыска обнаружили предмет, похожий на пневматический пистолет. Позже выяснилось, что молодые люди приехали из Кормы в Чечерск на учебу. С собой у одного из них, 16-летнего парня, был пневматический пистолет. Лицеист решил проверить, как далеко стреляет оружие и выстрелил. Пуля попала в стекло машины, оно разбилось. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!