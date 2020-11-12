12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерске мальчик застрял ногой в отверстии самолета-памятника - понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи ребенку на улице Ленина райцентра поступило спасателям 11 ноября в 20.20. Как установлено, мальчик был на крыле самолета-памятника ТУ-124Ш, провалился ногой в техническое отверстие и не смог самостоятельно достать ее.

Фото МЧС

Работники МЧС при помощи специального инструмента помогли освободить ногу ребенка. Как уточнили в управлении, состояние мальчика удовлетворительное, в госпитализации не нуждался.-0-