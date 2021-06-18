В Чечерске пропал мужчина - его нашли утонувшим в своем авто

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерске пропал мужчина - его нашли утонувшим в своем автомобиле. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

С 26 мая Чечерским РОВД проводились поисковые мероприятия в отношении пропавшего мужчины. В тот день 34-летний житель деревни Мотневичи был выпившим. После ссоры с супругой, находящейся в декретном отпуске, около 21.00 он сел в свои "Жигули" и уехал.

Супруга дождалась утра, но к обеду муж не появился. Взволнованная женщина позвонила в местный РОВД. Предпринятые первоначальные меры по розыску сельчанина ничего не принесли. Он уехал без сотового телефона, однако куда именно - ни жена, ни его родители не могли сказать конкретно.

Во время поисковых работ были обследованы близлежащие лесные массивы, берега рек, опрошены в округе местные жители. Рассматривались параллельно сразу несколько версий. Не исключалась возможность убийства. Правоохранители проинформировали о разыскиваемом своих ближайших коллег из России.

17 июня в трех километрах от Чечерска в районе бывшей паромной переправы через реку Сож над водой показалось колесо от перевернутого автомобиля. Информация об этом поступила в РОВД. Для проведения операции по извлечению машины из воды задействовали работников лесничества, сотрудников РОВД, родственников пропавшего и волонтеров из числа местного населения. Автомобиль принадлежал пропавшему сельчанину, его труп находился внутри.

В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая даст окончательный ответ о причине смерти мужчины.-0-