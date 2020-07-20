В Чечерске сотрудники МЧС спасли от пожара 20 га посевов ржи

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС спасли 20 га посевов зерновых культур при пожаре, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в поле поступила спасателям в полдень 19 июля. Когда прибыли подразделения МЧС, растения горели на корню.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожена рожь на 0,04 га. Удалось спасти 20 га посевов. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. По факту возгорания проводится проверка, устанавливают виновного.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС