В Чечерском районе девушка представилась сотрудницей санэпидемстанции и оштрафовала магазин

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе девушка представилась работником областного центра гигиены и эпидемиологии и оштрафовала магазин. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Неустановленная девушка 26 июля в 15.13 зашла в магазин "Товары для дома" в деревне Залесье. Она представилась работником областного центра гигиены и эпидемиологии. "Проверив" торговый объект, указала на "нарушения" и сказала, что сумма штрафа составляет Br45. Работник магазина передала деньги неизвестной, и та вышла из торгового помещения. Каких-либо документов, подтверждающих факт проведения проверки или уплаты штрафа, девушка не оставила.

Правоохранители разыскивают мошенницу. Ее приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, была одета в джинсовые шорты и майку белого цвета. Милиция просит тех, кто владеет какой-либо информацией по этому факту, сообщить по телефонам: +375 2332 3-12-49, +375 2332 3-17-16 или 102.-0-