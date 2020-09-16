В Чечерском районе грузовик сбил 9-летнего велосипедиста

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе в ДТП с грузовиком пострадал 9-летний велосипедист, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось вечером 15 сентября. 30-летний водитель грузового автомобиля МАЗ двигался по улице Советской в деревне Меркуловичи и совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. По предварительной информации, мальчик в этот момент повернул налево.

В аварии юный велосипедист получил травмы, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

Госавтоинспекторы в очередной раз просят родителей не оставлять детей на дороге одних без присмотра. Также в ГАИ напомнили, что по ПДД детям до 14 лет запрещается управлять на дороге велосипедом без сопровождения совершеннолетних (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).-0-