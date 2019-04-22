В Чечерском районе микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе велосипедист погиб под колесами микроавтобуса, сообщила БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла 20 апреля примерно в 23.40. 60-летний водитель на "Фольксвагене" ехал по трассе Р38 Чечерск-Заболотье в направлении Гомеля. "По предварительной информации, при встречном разъезде с неустановленным автомобилем совершил наезд на 41-летнего велосипедиста, который ехал по проезжей части в попутном направлении", - рассказала инспектор. В результате велосипедист скончался на месте происшествия.

В Госавтоинспекции напомнили, что ехать на велосипеде необходимо по велодорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части в один ряд не далее 1 м от ее правого края. При движении в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди - фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади - красный свет.-0-