В Чечерском районе милиционеры предотвратили суицид

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе милиционерам удалось предотвратить суицид. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Тревожный звонок поступил в дежурную часть районного ОВД 25 декабря. Местный житель рассказал, что его родственник собирается свести счеты с жизнью.

Помощник дежурного оперативно-дежурной службы Сергей Смоляков незамедлительно направил к месту происшествия наряд в составе оперуполномоченного Дениса Химичева и милиционера-водителя Игоря Гришенкова.

Затем помощник дежурного набрал мужчине на мобильный телефон. "Необходимо было установить с ним психологический контакт и выиграть время, чтобы к месту события успели коллеги. Он удерживал собеседника на связи до прибытия дежурного наряда. До приезда правоохранителей мужчина успел принять несколько таблеток", - сказал официальный представитель. Пострадавшего передали оперативно подоспевшим медикам. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.-0-