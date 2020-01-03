ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 3 января 2020
Минск Облачно с прояснениями -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:58 Около 3 тыс. новогодних подарков подготовила для детей Гомельская областная организация БОКК Регионы
17:47 В Минске несколько дней разыскивают 17-летнюю девушку Происшествия
17:47 Зась освобожден от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси Президент
17:27 В Чечерском районе милиционеры предотвратили суицид Происшествия
17:25 Под Минском на двух трассах увеличили допустимую скорость Регионы
17:15 Национальная библиотека знакомит с периодическими изданиями - юбилярами 2020 года Культура
17:09 Парковки в районе ул.Фабрициуса в Минске стали платными Регионы
17:01 Строительно-монтажному тресту №8 определен срок отработки аванса на реконструкцию трассы М3 Экономика
17:01 "Пинскдрев" наладит производство корпусной мебели на площадях спичечной фабрики Регионы
16:56 Варламов: Рождественский турнир - это хоккейный праздник для зрителей и спортсменов Спорт
16:55 Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в январе приемы граждан Общество
16:48 Лидер Ирана назначил нового главу спецподразделения "Аль-Кудс" В мире
16:47 В Гомеле горела пятиэтажка - двух женщин эвакуировали Происшествия
16:42 В Беларуси обновлен перечень документов для взыскания задолженности в бесспорном порядке Экономика
16:39 Дело о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования направлено в суд Происшествия
16:32 Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину на корню Экономика
16:32 Белорусские производители представят продукцию на выставке текстиля во Франкфурте Экономика
16:24 ФОТОФАКТ: Минчане занимаются зимними видами спорта Регионы
16:23 "Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме Экономика
16:11 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Польши из-за птичьего гриппа Экономика
15:57 Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту обнаружения сумки с останками в Свислочи Происшествия
15:40 Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда Общество
15:39 Команда ОАЭ победила хоккеистов из Китая на Рождественском турнире в Минске Спорт
15:34 В Могилевском районе автомобиль наехал на мужчину на проезжей части Происшествия
15:18 Цена российского газа для Беларуси в январе-феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб.м - Минэнерго Экономика
15:17 Свеча могла стать причиной пожара в Жлобинском районе Происшествия
15:05 Хоккеисты Украины победили швейцарцев на старте XVI Рождественского турнира в Минске Спорт
15:00 Плазменная очистная установка на "Гомельобоях" позволит снизить годовой объем выбросов почти втрое Регионы
14:38 В Ольшанах перепалка между отцом и сыном закончилась трагедией Происшествия
14:15 ФОТОФАКТ: Православные христиане готовятся к встрече Рождества Христова Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
03 января 2020, 17:27

В Чечерском районе милиционеры предотвратили суицид

Сергей Смоляков, Денис Химичев и Игорь Гришенков. Фото МВД
Сергей Смоляков, Денис Химичев и Игорь Гришенков. Фото МВД

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе милиционерам удалось предотвратить суицид. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Тревожный звонок поступил в дежурную часть районного ОВД 25 декабря. Местный житель рассказал, что его родственник собирается свести счеты с жизнью.

Помощник дежурного оперативно-дежурной службы Сергей Смоляков незамедлительно направил к месту происшествия наряд в составе оперуполномоченного Дениса Химичева и милиционера-водителя Игоря Гришенкова.

Затем помощник дежурного набрал мужчине на мобильный телефон. "Необходимо было установить с ним психологический контакт и выиграть время, чтобы к месту события успели коллеги. Он удерживал собеседника на связи до прибытия дежурного наряда. До приезда правоохранителей мужчина успел принять несколько таблеток", - сказал официальный представитель. Пострадавшего передали оперативно подоспевшим медикам. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Чечерск
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Минске несколько дней разыскивают 17-летнюю девушку
На месте происшествия. Фото Гомельского областного управления МЧС В Гомеле горела пятиэтажка - двух женщин эвакуировали
Фото из архива Дело о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования направлено в суд
Фото из архива Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту обнаружения сумки с останками в Свислочи
Фото из архива В Могилевском районе автомобиль наехал на мужчину на проезжей части
На месте происшествия. Фото Гомельского областного управления МЧС Свеча могла стать причиной пожара в Жлобинском районе
Главное
Во время матча Китай - ОАЭ XVI Рождественский международный турнир по хоккею на приз Президента стартовал в Минске
Совмин утвердил план работы на I полугодие
"Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме
Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!
Топ-новости
Зась освобожден от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси
Цена российского газа для Беларуси в январе-феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб.м - Минэнерго
Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в январе приемы граждан
Интеграция стран СНГ сохраняет свою востребованность и привлекательность - Сазонов
В Беларуси обновлен перечень документов для взыскания задолженности в бесспорном порядке
Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" стартовал в Минске
Дождь с мокрым снегом и до +5°С ожидается в Беларуси 4 января
Под Минском на двух трассах увеличили допустимую скорость
В Чечерском районе милиционеры предотвратили суицид
Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда
ФОТОФАКТ: Минчане занимаются зимними видами спорта
В Беларуси запустили геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли
Белорусские производители представят продукцию на выставке текстиля во Франкфурте
В новогоднюю ночь более 20 человек получили травмы из-за пиротехники
Еще на полгода: в Беларуси увеличены пенсионный возраст и минимальный страховой стаж
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.