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В Чечерском районе милиционеры задержали легковушку с краденым комбикормом

Происшествия 09.07.2019 | 16:20
Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Животновод одного из хозяйств Чечерского района перевозил около 300 кг краденого комбикорма, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Утром 8 июля 33-летний животновод получил на складе более 200 кг комбикорма, однако не раздал животным, а припрятал. Ближе к вечеру вынес похищенное за территорию фермы, где уже находилось несколько мешков смеси зерна, припасенного накануне. Своего транспорта у мужчины не было, поэтому перевезти комбикорм он попросил своего знакомого, которого заверил, что все официально выписал со склада.

Увидев на трассе служебный автомобиль Чечерского РОВД, водитель свернул на проселочную дорогу. Когда милиционеры преградили ему путь, водитель и пассажир выскочили из авто и скрылись. "После осмотра оказалось, что у каждого из них была своя причина. У водителя были проблемы с оформлением авто, потому он так отреагировал на появление правоохранителей. Он назвал также "хозяина" перевозимого груза", - рассказал официальный представитель. Более 290 кг украденного возвращено хозяйству.

Автомобилисту придется ответить сразу по нескольким статьям КоАП Беларуси, включая движение на авто без техосмотра. В отношении животновода начат административный процесс.-0-

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Теги
Гомельская область, МВД, милиция, Чечерск
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