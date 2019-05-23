В Чечерском районе прекратили расследование по делу об удалении отцом аккаунта дочери в соцсети

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. УСК по Гомельской области в связи с малозначительностью деяния прекратило предварительное расследование по уголовному делу об умышленном уничтожении компьютерной информации. Такое решение принято на основании анализа собранных по делу доказательств, а также с учетом личности подозреваемого, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель регионального УСК Мария Кривоногова.

Несовершеннолетняя жительница Чечерского района обратилась в милицию с заявлением об установлении личности и привлечении к ответственности неизвестного, который от ее имени вел переписку на личной странице в соцсети. Практически сразу после начала проверки неизвестный удалил учетную запись девушки.

Чечерский РОСК возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.351 УК (компьютерный саботаж). Выяснилось, что эти действия совершил отец девушки. Мужчина решил узнать, с кем общается его несовершеннолетняя дочь в соцсетях. Для этого периодически заходил на ее страничку, читал переписку и порой оставлял сообщения от ее имени.

Уголовное преследование в отношении отца девушки прекращено.-0-