 В Чечерском районе работник АПК хранил дома 150 л окрашенного дизельного топлива

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12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе у работника сельхозпредприятия обнаружили 150 л окрашенного дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.По данным правоохранителей, работник одного из сельхозпредприятий района причастность к хищениям отрицает. "Говорит: купил у неизвестного лица из соседней области. Однако, зеленый цвет - свидетельство незаконного оборота. Дизтопливо изъято", - уточнили в УВД.Также при обыске в хозяйственном помещении милиционеры нашли 20 мешков зерна. Его происхождение устанавливается.-0-