В Чечерском районе задержали два грузовика с более чем 20 т металлолома

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе в ночь на 12 июля задержали два грузовика с более чем 20 т металлолома, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Сотрудники взвода по охране территорий радиоактивного загрязнения Чечерского РОВД отправились для разбирательства по одному из вызовов. По пути в деревню Сидоровичи на ночной дороге они догнали груженый МАЗ, который направлялся в сторону границы с Россией. Правоохранители остановили машину для проверки и обнаружили в кузове лом металла. Фуру развернули в сторону Чечерска. Один из сотрудников взвода для сопровождения пересел в грузовой автомобиль, другой - на служебной машине двигался за ними.
Не успели они проехать несколько километров, как по встречке проследовал еще один большегруз МАN. Милицейский УАЗ развернулся и догнал автомобиль, сотрудник милиции включил проблесковые маячки и через громкоговорящую связь дал команду водителю остановить фуру. Требование правоохранителя тот выполнил не сразу. Въехав в деревню Красный Берег, МАN резко затормозил около магазина, а водитель скрылся.
Грузовик действительно оказался загружен ломом черного металла. В настоящий момент устанавливается владелец фуры и тот, кто находился за ее рулем. Проводится проверка и по доехавшему в Чечерск МАЗу.
Предварительно, в одной машине находилось 8 т металлолома, в другой - 15 т.-0-
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