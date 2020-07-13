В Чечерском районе задержали пять гомельчан с 12 кг марихуаны

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе задержали пять гомельчан в возрасте от 22 до 32 лет с марихуаной, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В Чечерский РОВД поступила информация, что недалеко от деревни Отор замечена группа молодых людей. Что они делают поздно вечером на автомобиле в поле, непонятно. Сама деревня небольшая, и незнакомцы появляются там редко.

На выезде из населенного пункта госавтоинспекторы остановили машину. За рулем была 22-летняя девушка, в салоне - четверо парней. "При осмотре автомобиля были обнаружены четыре полиэтиленовых пакета с зеленым веществом растительного происхождения общим весом 12 кг", - отметили в УВД. Часть содержимого направили на экспертизу. Заключение показало, что изъятое является марихуаной.

Фото УВД Гомельского облисполкома

Молодых людей задержали. Оказалось, что девушка-водитель и один из парней были супругами. Дома они оставили 11-месячного ребенка на попечение бабушки.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.-0-