30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черикове нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ и съехал в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"25 декабря около 23.30 наряд ДПС отделения ГАИ Чериковского РОВД нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге Граница Российской Федерации - Кричев - Ивацевичи. Проезжая 77-й км трассы, сотрудники увидели движущийся навстречу автомобиль Volkswagen Polo. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, включив на патрульном автомобиле маячки красного и синего цвета, а также звуковой сигнал. Однако водитель иномарки продолжил движение в направлении Черикова. Началось преследование", - рассказали в ГАИ.

Сотрудники ГАИ через громкоговорящее устройство служебного авто требовали остановить автомобиль, но водитель продолжал игнорировать и пытался скрыться. В один момент, поворачивая налево, он съехал в кювет. В результате ДТП мужчина не пострадал, а его автомобиль получил механические повреждения. Выяснилось, что 36-летний житель Черикова, управлявший иномаркой, находился в нетрезвом состоянии. Инспекторы доставили мужчину в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. В крови водителя содержание алкоголя составило 1,87 промилле.

"В отношении нарушителя составлено 5 протоколов, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение неоднократных требований сотрудника об остановке транспортного средства. В сумме за эти правонарушения любителю горячительных напитков придется раскошелиться на приличную сумму, да и управлять транспортным средством в ближайшие 3 года он не сможет", - добавили в ГАИ.-0-