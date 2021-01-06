6 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Черикове при пожаре квартиры спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире в одноэтажном жилом доме по улице Сурганова поступило 5 января около 13.50. К моменту прибытия спасателей внутри дома происходило горение, создалось плотное задымление. По словам соседей, внутри мог находиться человек - хозяин квартиры, 1969 года рождения. Мужчина не работал, проживал в квартире с семьей.
Спасатели в комнате обнаружили и вынесли через окно на свежий воздух хозяина квартиры. Мужчина госпитализирован с диагнозом "отравление продуктами горения", состояние средней степени тяжести.
В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Причина ЧП устанавливается.-0-