14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чериковском районе под лед провалились двое подростков, одного из них спасти не удалось. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 11 декабря двое 15-летних парней по льду переходили озеро. Не дойдя до берега несколько метров, один из них провалился под лед. Второй парень хотел ему помочь и также упал в воду. Он пытался удержать товарища, который не умел плавать, однако через некоторое время последний ушел под воду и не вынырнул. Прибежавшие на крик взрослые помогли парню выбраться из воды", - рассказали в СК.

Спасатели оперативно обнаружили и извлекли из воды второго подростка, однако, несмотря на проводимые медиками более часа реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Чериковским РОСК по данному факту проводится проверка.

Следователи обращаются к родителям с просьбой побеседовать со своими детьми и рассказать им об опасности первого льда и о правилах поведения вблизи водоемов в это время года. "Запомните: зимний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см, он имеет зеленый или синий оттенок. Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов. Крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега", - добавили в СК.-0-