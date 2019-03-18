18 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Чериковском районе на Соже пропал рыбак, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.
Об инциденте сообщили родственники, когда рыбак не вернулся 15 марта домой. К поискам 52-летнего мужчины подключили водолазов Кричевской спасательной станции. Они обследовали реку Сож в районе д.Мирогощь, где, предположительно, рыбачил местный житель. Были найдены сеть и пустая лодка, рыбака обнаружить не удалось.
"Скорее всего, тело унесло быстрым течением и достаточно далеко", - сказал Николай Моисеев.-0-
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