29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чериковском районе при лобовом столкновении двух микроавтобусов пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в МВД.

"29 декабря около 8.30 в Чериковском районе на 65-м км автодороги граница Российской Федерации (Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи в результате лобового столкновения микроавтобусов "Фольксваген" и "Мерседес" травмированы три человека: оба водителя и пассажир "Фольксвагена", - рассказали в МВД.

По предварительной информации, "Фольксваген" занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с "Мерседесом".

Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-