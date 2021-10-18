В Чериковском районе женщина ударила ножом знакомого: ей вынесен приговор

18 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Чериковского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы, которой инкриминировано умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что женщина вечером 8 июня 2021 года во время ссоры со своим знакомым нанесла ему удар ножом в область живота. "От полученных телесных повреждений у потерпевшего образовалось проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением правой доли печени. Это привело к развитию внутрибрюшного кровотечения и угрожало его жизни", - отметили в областной прокуратуре.

Обвиняемая ранее неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности, не работала, злоупотребляла алкоголем. С 2005 по 2015 год отбывала наказание за убийство пожилой супружеской пары, а после освобождения в 2017 году была осуждена за несоблюдение требований превентивного надзора.

Во время заседания женщина вину признала в полном объеме.

С учетом представленных государственным обвинением доказательств суд Чериковского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.3 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-