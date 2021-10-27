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27 октября 2021, 14:07

В Червене двое местных жителей разбили стекло в магазине и отоварились на Br2 тыс.

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червене наряд Департамента охраны задержал двоих мужчин, похитивших из магазина алкоголь, табачные изделия и продукты питания. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"События разворачивались в ночь на 23 октября. Злоумышленники разбили стекло входной двери и проникли внутрь. Прогулявшись по торговому залу, они взяли алкоголь, табачные изделия и продукты питания на сумму более Br2 тыс., после чего беспрепятственно покинули магазин. Так как объект торговли не оснащен охранной сигнализацией, о произошедшем стало известно только утром. Продавцы пришли на рабочее место, обнаружили разбитое стекло и сразу же сообщили об этом на линию 102", - рассказали в МВД.

Для разбирательства к месту происшествия был направлен наряд местного отдела охраны. Изучив записи с камер видеонаблюдения, бойцы группы задержания установили приметы похитителей. Вскоре в ходе отработки прилегающей территории они были задержаны и доставлены в РОВД для разбирательства. В рюкзаке одного из мужчин была обнаружена часть похищенного.

Фигурантами оказались 33-летний и 46-летний ранее судимые местные жители. За кражу в отношении них возбуждено уголовное дело.-0-

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кража МВД Червень
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