12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червене из-за аварии без тепла и воды были 82 жилых дома, детсад, лицей и котельная. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"11 марта в 11.59 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения в городе Червень Минской области. Без отопления и водоснабжения оставались 6 многоквартирных и 76 частных жилых домов, детский сад, лицей и котельная", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня 5.50 тепло- и водоснабжение потребителей восстановлено.-0-