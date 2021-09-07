В Червене кассир запоминал цифры банковских карт и похищал деньги покупателей

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червене кассир магазина запоминал цифры банковских карт и похищал деньги покупателей. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 24-летнего сотрудника продуктового магазина в Червене вышли оперативники по противодействию киберпреступности областного УВД. При расчете некоторые покупатели передавали свои карты в руки молодому человеку, а тот запоминал CVV-код и шесть последних цифр (остальные переписывал из чека). В последующем, используя незаконно полученные конфиденциальные данные, через гаджет похищал со счетов доверчивых клиентов небольшие суммы", - говорится в сообщении.

Пока милиционеры установили шесть потерпевших, у которых в совокупности похищено около Br1 тыс. Деньги были потрачены жителем райцентра на интернет-покупки для себя и своей девушки.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.

По данным ГУПК МВД, с начала года в стране зафиксировано более 11 тыс. киберпреступлений, из них около 10 тыс. связаны с хищениями имущества путем модификации компьютерной информации, в том числе с использованием реквизитов банковских счетов.-0-