В Червене мужчина застрял в колодце

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червене спасатели пришли на помощь мужчине, застрявшему в колодце во дворе частного дома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о ЧП спасателям поступило сегодня около двух часов ночи. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС выяснили, что мужчина находится в колодце на глубине около 6 м. Пострадавшего подняли наверх и передали бригаде скорой помощи.

Мужчина госпитализирован с переохлаждением и различными травмами. Причина происшествия устанавливается.-0-