В Червене завершено расследование дела об обороте наркотиков и разжигании социальной вражды

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Червенский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, который обвиняется в незаконном обороте наркотических средств и разжигании социальной вражды и розни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Елену Крупенину.

Мужчину задержали днем 4 мая в Минском районе вблизи поселка Привольный на автодороге М4 Минск - Могилев. В тот момент он ехал на автомобиле Opel. При обыске у задержанного обнаружили и изъяли полимерный пакет с кристаллическим веществом, которое, согласно заключению экспертов, оказалось особо опасным наркотическим средством - метадоном массой почти 10 г, и полимерный пакет с марихуаной. Дома у молодого человека были изъяты электронные весы с остатками вещества белого цвета, полимерные пакетики типа Zip Lock и банковская платежная карта.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый, будучи "минером" интернет-магазина, приобретал партии особо опасных наркотических средств, фасовал и раскладывал их в тайники. Оплату за выполненную работу получал в биткоинах. В ходе допроса мужчина подтвердил, что изъятый у него метадон он также намеревался расфасовать и разложить на территории Минского района, а марихуану хранил для личного потребления. Впервые, по его словам, он попробовал наркотики в 14 лет.

Правоохранители в ходе расследования уголовного дела установили, что мужчина причастен к совершению еще одного преступления. При осмотре его мобильного телефона в мессенджере обнаружены сообщения, в которых он в 2020 году призывал к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел с использованием арматуры и взрывных устройств. По заключению эксперта, эти высказывания побудительного характера призывают к насильственным действиям.

По уголовному делу допрошены обвиняемый и свидетели. Судебные эксперты управления ГКСЭ по Минской области провели ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.328 и ч.1 ст.130 УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-