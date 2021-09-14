14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе автомобиль сбил 60-летнюю велосипедистку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"13 сентября около 8.30 в городском поселке Смиловичи 62-летний местный житель, управляя автомобилем Audi 100, двигаясь по ул.Максима Горького, совершил наезд на 60-летнюю велосипедистку, также местную жительницу, которая выехала со второстепенной дороги", - рассказали в ГАИ.

Женщина с серьезными травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

"Уважаемые велосипедисты, выезжая на проезжую часть дороги, соблюдайте правила дорожного движения, выезжая со второстепенной дороги, обязательно смотрите по сторонам, в темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами. Кроме того, велосипед должен быть оборудован в соответствии с требованиями ПДД. Помните, только взаимоуважение и соблюдение мер безопасности помогут избежать неприятностей на дороге", - отметили в ГАИ.-0-