В Червенском районе автомобиль вылетел в кювет - погибла женщина

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся - погибла пасссажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Иницидент произошел 27 июня около 12.30 на 34-м км автодороги М4 Минск - Могилев вблизи деревни Корзуны Червенского района. "Минчанка 1979 года рождения, двигаясь на автомобиле "Тойота-RAV4" в направлении Минска, по предварительной версии, неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, допустила боковой занос и съехала в кювет. В результате произошло опрокидывание автомобиля", - рассказали в ГАИ.

Пассажир автомобиля, женщина 1956 года рождения, от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи по пути в больницу. Известно, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности.-0-