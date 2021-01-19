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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе из-за пожара эвакуировали 160 коров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"18 января в 22.22 в МЧС поступило сообщение о пожаре в блочной одноэтажной пристройке к блочному зданию коровника на территории молочно-товарной фермы ОАО "Червенский райагросервис" по ул.Центральной в агрогородке Ляды. До прибытия подразделений МЧС работники хозяйства эвакуировали 160 коров", - рассказали в пресс-службе.
В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в пристройке и кровля коровника на площади 20 кв.м. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.-0-