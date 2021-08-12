12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе мужчина оскорбил судью и разрисовал остановки - расследование завершено. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Как установлено, 39-летний мужчина в ночь со 2 на 3 марта этого года в деревне Островы Червенского района нанес на забор дома судьи районного суда надпись оскорбительного характера. После того, как надпись была стерта, в ночь с 25 на 26 марта он нанес еще одну подобную. Отмечается, что указанные действия злоумышленника были связаны с деятельностью судьи по осуществлению правосудия, при этом каких-либо решений в отношении него она не выносила. Впоследствии мужчина выбросил используемый для этих целей маркер в Минске.

В ходе расследования выявлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемого. Так, в ноябре 2020 года он разрисовал остановку в той же деревне бело-красно-белой символикой и сфотографировал это на мобильный телефон. В феврале текущего года, увидев, что остановка закрашена белой краской, мужчина взял баллоны с красной краской и нарисовал на белом фоне остановки изображения в виде треугольников. Подобные рисунки он нанес на еще одной остановке поблизости.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 391 (оскорбление судьи) и по ст. 341 (порча имущества) Уголовного кодекса. В ходе допроса он полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Обстоятельства совершения преступлений обвиняемый продемонстрировал в ходе проверки показаний на месте, а также изложил в заявлениях.

"Из показаний обвиняемого усматривается, что преступления были совершены им под влиянием различных Telegram-каналов протестной направленности. Так, в сети интернет он прочел, что судья, проживающая по соседству, выносит судебные решения в отношении участников несанкционированных массовых мероприятий. В связи с этим он решил оставить надписи оскорбительного характера на ее заборе. Мужчина в настоящее время нигде не работает, ранее не судим", - отметили в ведомстве.

Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование. К обвиняемому применена мера пресечения в виде личного поручительства.-0-