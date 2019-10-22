В Червенском районе на фабрике по производству валенок произошел пожар

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе на фабрике по производству валенок сегодня утром произошел пожар, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

В 6.50 в центр оперативного управления Червенского отдела МЧС от сторожа предприятия поступило сообщение о том, что идет дым из окон производственного здания ОАО "Смиловичская валяльно-войлочная фабрика". Через четыре минуты на месте вызова уже были два первых подразделения спасателей.

Загорание произошло в цехе по обрезиниванию подошв. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены 12 станков по обрезиниванию подошв и готовая продукция на общей площади 20 кв.м. Причина произошедшего устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - короткое замыкание электропроводки производственного станка.-0-

Фото Минского областного управления МЧС