22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе опрокинулся пьяный мотоциклист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

21 июня около 20.00 на 11-м км автодороги Н-9930 Войнилово - Клинок - Смиловичи 25-летний минчанин, управляя мотоциклом "Сузуки", двигаясь в направлении автодороги Минск - Могилев, на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на обочину, где опрокинулся. В результате ДТП он получил травмы.

Установлено, что мотоциклист находился в нетрезвом состоянии (1,08 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе). По факту ДТП проводится проверка.

С 15 по 26 июля на территории области проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием мототранспорта. Особое внимание сотрудников милиции обращено на такие грубые нарушения водителей мототранспорта, как управление транспортом без прав и управление в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ст.18.15 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя. Если алкогольное опьянение составляет до 0,8 промилле включительно - правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года, также придется заплатить и штраф 100 базовых величин, если более 0,8 промилле - лишение прав сроком на 5 лет и штраф в 200 базовых величин. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

"Нетрезвый водитель представляет большую опасность для участников дорожного движения и последствия могут быть самыми плачевными. Уважаемые граждане, если у вас есть информация, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите по телефону 102", - добавили в ГАИ.-0-