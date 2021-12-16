В Червенском районе пенсионер убил сожительницу топором

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Червенского района убил сожительницу топором: расследование завершено, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, в одной из деревень вместе жили 73-летний пенсионер и 53-летняя женщина. Оба злоупотребляли спиртным. Между сожителями зачастую возникали конфликты: пенсионер ревновал женщину и систематически избивал, а та обращалась в милицию.

8 августа вновь произошла ссора, которая привела к трагическим последствиям. Пенсионер нанес женщине почти 40 ударов топором и металлическим прутом, большинство из них пришлось по голове. Через несколько дней тело погибшей обнаружила соседка, которая вызвала скорую помощь.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Зафиксирована обстановка в квартире, изъяты топор и металлический прут, иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Установлено: с мая по июль мужчина систематически, не менее шести раз, избивал женщину, обливал кипятком, в одном из случаев нанес удары ножом по предплечью.

Следователи допросили знакомых сожителей, допрошенные пояснили, что в последнее время мужчина вел себя странно. Судебные эксперты УГКСЭ по Минской области провели в отношении него судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно заключениям судебных экспертов, мужчина страдал на момент преступления и страдает сейчас психическим расстройством (заболеванием). Тогда он не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В отношении пенсионера будет рассматриваться вопрос о применении принудительных мер безопасности лечения.

Уголовное дело находилось в производстве управления СК по Минской области. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

"Следствие обращает внимание: факты домашнего насилия могут перерасти в трагические факты смерти. В случаях насилия следует немедленно обращаться в правоохранительные органы с заявлением", - подчеркнули в СК.-0-