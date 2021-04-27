27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе погрузчик зацепил автомобиль - тот улетел в кювет, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Сегодня около 9.00 51-летний житель Червенского района за рулем погрузчика "Амкодор" на 26-м км автодороги Червень - Ляды - Якшицы совершил касательное столкновение с обгонявшим его "Фольксвагеном Транспортером" под управлением 43-летнего жителя Червенского района. От удара автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

50-летняя пассажирка "Фольксвагена" с травмами госпитализирована. Установлено, что женщина была пристегнута ремнем безопасности. Водитель не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

"Уважаемые водители, будьте внимательны за рулем, обдумывайте каждый свой маневр, соблюдайте дистанцию до впереди идущей автомашины", - добавили в ГАИ.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома