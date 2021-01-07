7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе при пожаре квартиры пострадала женщина, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Спасателям поступило сообщение о загорании в многоквартирном жилом доме в поселке Озерный 6 января в 23.51. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что идет дым из квартиры на 4-м этаже.
До их прибытия местное население спасло из горящей квартиры 59-летнюю супругу хозяина. Женщину вывели на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи. Она госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом "ожоги 3% тела". Жильцы нижерасположенных квартир вышли на улицу самостоятельно, пострадавших нет.
Работники МЧС из соседних квартир вывели на свежий воздух с помощью масок для спасаемого семь человек, из них двое детей, никто не пострадал.
В результате пожара огнем уничтожено имущество и отделка в жилой комнате, поврежден пластиковый потолок на площади 20 кв.м, закопчены имущество, стены и потолок по всей площади в остальных помещениях квартиры и общем коридоре. Причина пожара устанавливается.-0-