В Червенском районе при столкновении самосвала и легковушки погиб пассажир

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе при столкновении двух авто погиб пассажир, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла сегодня на 33-м км автомобильной дороги Р69 Смолевичи - Смиловичи - Правдинский - Шацк вблизи деревни Гудовичи Червенского района на перекрестке. По предварительной информации, 31-летний водитель самосвала МАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество 19-летнему водителю автомобиля "Ситроен". В результате аварии водитель "Ситроена" получил телесные повреждения, а 49-летний пассажир погиб на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минской области, МЧС.

"Уважаемые водители, будьте предельно внимательны при подъезде к перекресткам, уступайте дорогу в соответствии с ПДД", - отметили в УВД.-0-